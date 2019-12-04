معرض عالمي لتحويل الدرعية إلى منطقة للفنون

الدرعية ـ البلاد

ينتظر عشاق الذائقة التشكيلية يوم الأحد القادم انطلاق المعرض الفني “من الداخل” والذي تنظمه وزارة الثقافة في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية ويستمر حتى 26 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الدرعية، حيث سيستضيف أعمالاً فنية لأكثر من 27 فناناً من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف وزارة الثقافة من خلاله إلى إثراء المشهد الإبداعي ودعم الفنانين المعاصرين السعوديين عبر عرض أعمالهم أمام جمهور دولي في منصة مرموقة من داخل المملكة، في إطار سعيها إلى خلق منصّة جديدة تمكّن الجمهور الإقليمي والدولي من الاطلاع على الفن السعودي، وتقديم مساحة خاصة لإبراز المواهب السعودية واحتضان الفنانين السعوديين، وتعزيز مكانة المملكة، وبشكل خاص الدرعية، كوجهة فنية عالمية.

ويجسد معرض “من الداخل” النمو الثقافي الذي تشهده المملكة، كما يعدّ جزءاً من الخطة الشاملة التي وضعتها وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم.