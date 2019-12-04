“فيس بوك” يختبر إخفاء تعليقات “المزعجين” دون علمهم

واشنطن- وكالات

يعكف المطورون بشركة “فيس بوك” على إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إخفاء تعليقات الآخرين دون علمهم.

وكشفت صحيفة “ذي صن” البريطانية أن أداة “التقييد”، المتاحة بالفعل على “انستجرام”، قد تندرج ضمن ميزات تطبيق “فيس بوك” الرئيسية أيضا، وأطلق “انستجرام” الميزة هذه لمكافحة التنمر على الموقع الاجتماعي، في أكتوبر الماضي، حيث تسمح الميزة بحظر التعليقات “سرا” لبعض المستخدمين، حيث لن تكون مرئية لأي مستخدم آخر غير الشخص الذي كتبها.

وفي حديث مع “ذي صن”، قال مسئولو “فيس بوك” إنهم يفكرون في تبني الميزة هذه أيضا، وسألت الصحيفة البريطانية، مديرة المنتج في عملاق المواقع الاجتماعية، نامراتا بوستروم، عما إذا كان “التقييد” (Restrict ) سيكون متاحا على “فيسبوك”.

وأجابت نامراتا: “نريد أن نرى كيف يتصرف المستخدمون، وكيف يستخدمه الناس، ومدى فعاليته. وننظر في كيفية تطبيق الميزة على “فيس بوك”. لم يُتخذ القرار بعد، ولكننا على يقين من أننا سنشارك القرار”، ويوجد في “فيس بوك” أكثر من ضعف المستخدمين النشطين شهريا في “انستجرام”، لذا قد يبدو غريبا جدا أن ميزة “التقييد” وصلت “انستجرام” أولا.