الموت يغيب شعبان عبد الرحيم

جدة ـ خالد بن مرضاح

غيب الموت أمس الثلاثاء، المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم عن عمر يناهز 62 عاماً، حيث لفظ الفنان المصري أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري حيث تدهورت صحته فجأة، وتم إدخاله غرفة الإنعاش لإسعافه إلا أن حالته تدهورت سريعا وتوقفت عضلة القلب وتوفي.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين إن هاني شاكر نقيب الموسيقيين تابع حالة الفنان الراحل منذ لحظة وصوله للمستشفى فجر امس وحتى وفاته وتابع تطورات حالته مع أبنائه.

وفي أكتوبر الماضي نقل شعبان عبد الرحيم لمستشفى المعادي العسكري حيث كان يعاني من كسر في الحوض والساق وعظام القدم، أدى ذلك إلى جلوسه على كرسي متحرك، وهو ما جعله يظهر في مهرجان الرياض الأخير قعيدا.

يذكر أن شعبان عبد الرحيم ولد في حي الشرابية في القاهرة في العام 1957 وكان يعمل بكي الملابس ويغني في الأفراح الشعبية بالمنطقة.

وبدأ اسم شعبان في الظهور عقب أن أنتج له أحد منتجي شرائط الكاسيت عدة أغان شعبية لاقت تفاعلا كبيرا.