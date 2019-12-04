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أدوات مائدة مستخلصة من النباتات

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع الآخر / 1441 هـ       4 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طوكيو – د ب أ

ستبدأ شركات مشغلة للمطاعم في اليابان استخدام أدوات مائدة وحاويات مصنوعة من مواد مستخلصة من النباتات بدلاً من السكاكين والشوك والملاعق البلاستيكية، فيما تحاول تقليص النفايات البلاستيكية، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه» أمس الأول.

وستبدأ إحدى أكبر الشركات المشغلة للمطاعم العائلية في اليابان، في تبني تلك السياسة بالنسبة لنحو 2800 منفذ. وستبدأ الشركة في استخدام أكياس وأدوات مائدة مصنوعة من النباتات في ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، على التوالي.

وستبدأ استخدام الحاويات المستخلصة من النباتات العام المقبل. وتأمل الشركة في أن يقلص البرنامج نفاياتها البلاستيكية السنوية بواقع نحو 150 طناً.

صحيفة البلاد

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