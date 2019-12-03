144 مليار ريال طلبات المؤسسات باكتتاب أرامكو

جدة- البلاد

بلغت طلبات مشاركة المؤسسات في اكتتاب أرامكو 144,164,386,788 ريالا بإجمالي 4,551,643,566 سهماً حتى يوم أمس وفقاً لإعلان كل سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين.

وتستمر عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم غد الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 4 ديسمبر 2019م.

ومع انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد في أسهم أرامكو، ضخ 4.9 مليون مكتتب أكثر من 47.4 مليار ريال عبر الاكتتاب في نحو 1.5 مليار سهم من الشركة، لتتم تغطية شريحتهم بمرة ونصف المرة.

وانتهى الخميس الماضي اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين بنهاية اليوم الأخير 4.9 مليون مكتتب، بإجمالي عدد أسهم بلغ 1.48 مليار سهم، تمثل ما قيمته 47.4 مليار ريال.

وكانت الشركة قد طرحت 1.5% من إجمالي أسهمها للاكتتاب، ما يعادل 3 مليارات سهم للاكتتاب، وتم تحديد النطاق السعري للاكتتاب ما بين 30 و32 ريالا.

وكانت “سامبا كابيتال” قد أوضحت أن 5 شرائح من المستثمرين المؤسساتيين تقدموا بالطلب على الاكتتاب بأسهم أرامكو، منهم 54% للشركات السعودية التي تشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والأشخاص المرخص لهم.

وشكلت الصناديق السعودية نحو 24%، والتي تشمل الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم، أما المؤسسات الحكومية السعودية فقد مثلت 11% من المكتتبين المؤسساتيين فيما بلغت نسبة المستثمرين غير السعوديين 10.5% أي المستثمرين الخليجيين، والمستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة.