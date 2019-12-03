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وزير الخارجية يستقبل سفراء الصين وإسبانيا وبعثة الاتحاد الاوروبي

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1441 هـ       3 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، كلاً على حده؛ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ، وسفير مملكة إسبانيا لدى المملكة ألبارو ايرانثو.

وجرى خلال الاستقبالين، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبالين وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

كما استقبل سموه، بمكتبه في ديوان الوزارة، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

صحيفة البلاد

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