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نائب أمير مكة يناقش التحول الرقمي في الإمارة

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1441 هـ       3 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- ياسر بن يوسف

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة المنطقة بما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار، وخطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة وتفعيل واستثمار التقنية، إضافة لتطوير الأداء والرقابة.

وفي سياق متصل استقبل سموه في مقر الإمارة بجدة، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

واستمع سموه إلى شرح عن خطط الهيئة المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة كما اطّلع على أعمال قطاع الحج والعمرة الذي استحدثته الهيئة لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والارتقاء بها خصوصاً مع تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين وتوافقاً مع رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

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