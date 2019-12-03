البلاد – نيفين عباس

يعد بسكويت الزبدة من الحلويات الفاخرة والسهلة والسريعة فى طرق تحضيرها كما تتميز بطعم كريمى غنى بالزبدة

نقدم لكِ طريقة عمل بسكويت الزبدة مع تغطية الشوكولاتة لحلى يقدم لأسرتك وضيوفك لا يتطلب جهداً مضاعفاً لتحضيره

المقادير اللازمة لعمل بسكويت الزبدة المغطى بالشوكولاتة

أولاً للبسكويت

200 جرام من الزبدة الخاصة بالحلويات

500 جرام من الطحين الأبيض الفاخر الخاص بالبسكويت

5 جرام من الملح

200 جرام من السكر البودرة

2 حبة من البيض الطازج

10 جرام من الفانيليا

ثانياً لتغطية الشوكولاتة

300 جرام من الشوكولاتة بالحليب

300 ملل من الكريمة

حبوب شوكولاتة ملونة للتزيين (إختيارى)

طريقة عمل بسكويت الزبدة المغطى بالشوكولاتة

نقوم أولاً بعمل البسكويت

فى وعاء عميق بلاستيك نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى يصبح المزيج ناعماً كالكريمة

يضاف له البيض الواحدة تلو الأخرى ويخفق

نضيف الفانيليا للمزيج وتخفق جيداً

نضيف الملح للطحين ويقلب

ثم يضاف الطحين لخليط الزبدة ويقلب حتى نحصل على عجين متماسك لا يلتصق باليد

نقوم بفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين

ثم تقطع بواسطة قطاعة دوائر أو الشكل المرغوب

ترص الحبات فى صينية بها ورق خبز أو ورق زبدة

تخبز حبات البسكويت فى فرن مسخن مسبقاً 200 درجة لمدة 12 دقيقة

تخرج حبات البسكويت وتترك لتبرد قليلاً لحين تحضير تغطية الشوكولاتة

فى وعاء نقوم بوضع الكريمة

ترفع الكريمة على النار وتترك حتى تسخن

ترفع الكريمة من على النار

ثم تضاف على الشوكولاتة بعد أن تكسر

تترك الشوكولاتة دقائق حتى تذوب

ثم نقوم بتقليبها جيداً حتى نحصل على صوص شوكولاتة ناعم ولامع

نحضر حبات البسكويت

نقوم بتغميس وجهها فى خليط الشوكولاتة

يوضع على الوجه القليل من الشوكولاتة الملونة للتزيين

ثم تترك حبات البسكويت لتجف

تقدم بعدها مع الشاى أو القهوة أو بحسب الرغبة