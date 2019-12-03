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خادم الحرمين يدعو رئيس الإمارات لحضور «القمة الخليجية»

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1441 هـ       3 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

دبي : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة خطية لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع لالدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وقام بتسليم الرسالة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لمعاليه اليوم في دبي.

صحيفة البلاد

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