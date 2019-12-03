جامعة الأميرة نورة تتوج الفائزات بكأس مديرة الجامعة للأندية الرياضية

الرياض : واس

اختتمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية الموسم الأول لبطولة كأس معالي مديرة الجامعة للأندية الرياضية بالكليات , بحفل تتويج الفرق الفائزة، بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى و عدد من عميدات ووكيلات الكليات المشاركة وطالبات الجامعة.

حيث تنافست المشاركات منذ انطلاق البطولة على ٦ ألعاب رياضية تضمنت ألعاب فردية (جودو -سكواش- العاب القوى) وألعاب جماعية (كرة قدم الصالات – كرة السلة – كرة الطائرة).

وبدأ التتويج للاعبات الفائزات برياضة الجودو اللاتي بلغ عددهن ٢٤ لاعبة حصدن المراكز الثلاث الأولى بعدة أوزان مختلفة، حيث تُوجت كلية الخدمة الاجتماعية بكأس الجودو نظير حصولها على العدد الأكبر للاعبات الفائزات بالمراكز الثلاث الأولى.

وتتابع تتويج الألعاب الفردية بكأس ألعاب القوى حيث حصلت على المركز الأول: كلية اللغات أما المركز الثاني: كلية العلوم، والمركز الثالث: كلية التصاميم والفنون.

كما تم تتويج المراكز الثلاث الأولى في لعبة السكواش فكان المركز الأول من نصيب: كلية الإدارة والأعمال، والمركز الثاني: كلية الآداب، والمركز الثالث: كلية المجتمع

وبالانتقال للألعاب الجامعية توجت كلية العلوم بكأس المركز الأول برياضة الطائرة، والمركز الثاني كلية الخدمة الاجتماعية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فيما توج بالمركز الثالث: كلية التصاميم والفنون.

كما حصلت على المركز الاول وكأس بطولة كرة السلة: كلية الخدمة الاجتماعية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والمركز الثاني: كلية التصاميم والفنون، والمركز الثالث: كلية العلوم.

واختتم التتويج بكلية الهندسة التي حصلت على الكأس والمركز الأول لكرة قدم الصالات فيما حصلت على المركز الثاني: كلية العلوم، أما المركز الثالث: كلية اللغات.

وقد تضمن الحفل تكريم معالي مديرة الجامعة للحكام والمدربات من الطالبات وذلك انطلاقاً من أهمية استثمار مهاراتهن في التدريب والتحكيم لجميع المباريات مما يحقق للجامعة تكوين طاقم تحكيم ذو خبرة وتجربة ثرية تتيح لهن المشاركة بالتحكيم خارج الجامعة.

فيما تم تكريم شركاء النجاح والداعمين لتعاونهم في دعم الفعاليات الرياضية للجامعة.