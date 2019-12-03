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بخطوات بسيطة.. كيف تحول النقد الهدام لصالحك؟!

نرمين عباسaccess_time6 / ربيع الآخر / 1441 هـ       3 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

لا يقبل الكثير من الأشخاص النقد من أحد

لكن يستطيع القليل فقط استتغلال النقد في تحقيق مصلحتهم وتحويله بشكل مفيد

نقدم لك خطوات بسيطة لتحويل النقد الهدام لصالحك

في البداية إذا كنت ترغب في اكتساب هذه المهارة فلا تعتبر الانتقاد إهانة

كذلك لا يمكنك استخراج القيمة من النقد إذا لم تهتم بالاستماع جيدًا أو لا تفهم ما يقال لك

وعندما تتعرض للنقد تجاهل الصوت في عقلك، وهو يقفز إلى استنتاجات حول معنى النقد

وبدلاً من ذلك، استمع جيدًا بالفروق الدقيقة

وكرر ما سمعته واطلب التفاصيل، وتأكد من أنك تفهم بالضبط ما يقال

أيضاً كلما كان فهمك أكثر وضوحاً كان تقييم النقد أكثر سهولة ومعرفة كيفية اتخاذ الإجراء المناسب

نرمين عباس

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