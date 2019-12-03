بخطوات بسيطة.. كيف تحول النقد الهدام لصالحك؟!

نرمين عباس

لا يقبل الكثير من الأشخاص النقد من أحد

لكن يستطيع القليل فقط استتغلال النقد في تحقيق مصلحتهم وتحويله بشكل مفيد

نقدم لك خطوات بسيطة لتحويل النقد الهدام لصالحك

في البداية إذا كنت ترغب في اكتساب هذه المهارة فلا تعتبر الانتقاد إهانة

كذلك لا يمكنك استخراج القيمة من النقد إذا لم تهتم بالاستماع جيدًا أو لا تفهم ما يقال لك

وعندما تتعرض للنقد تجاهل الصوت في عقلك، وهو يقفز إلى استنتاجات حول معنى النقد

وبدلاً من ذلك، استمع جيدًا بالفروق الدقيقة

وكرر ما سمعته واطلب التفاصيل، وتأكد من أنك تفهم بالضبط ما يقال

أيضاً كلما كان فهمك أكثر وضوحاً كان تقييم النقد أكثر سهولة ومعرفة كيفية اتخاذ الإجراء المناسب