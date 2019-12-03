الدولية

الرئيس الأمريكي: إيران تقتل آلاف المحتجين من شعبها

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع الآخر / 1441 هـ       3 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
دونالد ترامب

البلاد : وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران تقتل الآلاف من المحتجين من شعبها.

وأضاف ترامب – وفقًا لوكالة رويترز للأنباء – خلال زيارة إلى لندن للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “إن إيران تقتل ربما الآلاف والآلاف من شعبها الآن، ونحن نتحدث في هذه اللحظة وهذا هو السبب في قيامهم بقطع الإنترنت كي لا يرى الناس ماذا يحدث “، داعيًا العالم إلى الانتباه إلى هذا الأمر.

وكانت الاحتجاجات الشعبية في إيران قد بدأت في منتصف نوفمبر المنصرم بسبب رفع أسعار البنزين لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيًا حيث طالب المتظاهرون بالإطاحة برموز النظام الإيراني، فيما قد تكون أكبر احتجاجات ضده في تاريخ إيران.

صحيفة البلاد

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