الجوازات: استقبال 30126 مكالمة على مركز الاتصال الموحد 992 خلال 3 أشهر

ويُقدم مركز الاتصال الموحد (992) مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسار عن الخدمات المقدمة من الجوازات، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للمديرية من المواطنين والمقيمين، ويُعد مركز الإتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها لإنهاء إجراءاتهم أحد أهم مبادرات الجوازات، ويهدف إلى تقديم خدمة الإستفسار عبر الاتصال الهاتفي على المركز، وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم الأداء والخدمات المقدمة من المواطنين والمقيمين.