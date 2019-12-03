“الثقافة” تنظم معرض فنّي عالمي بنكهة سعودية ” من الداخل “

الدرعية : واس

تنظم وزارة الثقافة المعرض الفني “من الداخل” في المنطقة الصناعية بمحافظة الدرعية يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس 29 ربيع الآخر 1441 الموافق 26 ديسمبر 2019م ضمن فعاليات موسم الدرعية، حيث سيستضيف أعمالاً فنية لأكثر من 27 فناناً من المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويندرج المعرض ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف وزارة الثقافة من خلاله إلى إثراء المشهد الإبداعي ودعم الفنانين المعاصرين السعوديين عبر عرض أعمالهم أمام جمهور دولي في منصة مرموقة من داخل المملكة، في إطار سعيها إلى خلق منصّة جديدة تمكّن الجمهور الإقليمي والدولي من الاطلاع على الفن السعودي، وتقديم مساحة خاصة لإبراز المواهب السعودية واحتضان الفنانين السعوديين، وتعزيز مكانة المملكة، وبشكل خاص الدرعية، كوجهة فنية عالمية.

ويجسد معرض “من الداخل” النمو الثقافي الذي تشهده المملكة، كما يعدّ جزءاً من الخطة الشاملة التي وضعتها وزارة الثقافة لتحويل محافظة الدرعية إلى منطقة للفنون المعاصرة تستضيف الأعمال الفنية من مختلف دول العالم.

ويحتوي معرض “من الداخل” على أعمال فنية متنوعة تشمل اللوحات الفنية والرسومات والمنحوتات والفيديوهات والأعمال التركيبية التي تثير في مجموعها تساؤلات حول العلاقة بين العمارة وسلوك الإنسان والطرق التي تنعكس بها التجارب البشرية والطبيعة المجتمعية على نسيج التطور الحضاري، كما يُعنى المعرض باستكشاف الطرق التي تؤثر بها الهندسة المعمارية وأساليب البناء وفنونه في إثارة المشاعر والعواطف.