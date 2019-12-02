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وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون والسفير الفرنسي

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1441 هـ       2 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

صحيفة البلاد

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