المحليات

نائب أمير مكة يناقش سير خطوات التحول الرقمي في الإمارة

صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1441 هـ       2 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الأمارة بجدة اليوم ، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.

وخلال الاجتماع استعرضت الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة المنطقة ، ما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار 

إلى جانب إستعراض خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة 

إضافة إلى تفعيل واستثمار التقنية لتطوير الأداء والرقابة.

صحيفة البلاد

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