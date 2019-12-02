نائب أمير مكة يناقش سير خطوات التحول الرقمي في الإمارة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الأمارة بجدة اليوم ، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة.