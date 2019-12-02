نائب أمير مكة يناقش سير خطوات التحول الرقمي في الإمارة

المحلياتنائب أمير مكة يناقش سير خطوات التحول الرقمي في الإمارة صحيفة البلادaccess_time5 / ربيع الآخر / 1441 هـ 2 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق جدة : واس رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الأمارة بجدة اليوم ، اجتماعاً لمناقشة سير خطوات التحول الرقمي في إمارة المنطقة. وخلال الاجتماع استعرضت الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي بإمارة المنطقة ، ما يحقق التسهيل على المواطنين والمقيمين والزوار إلى جانب إستعراض خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية وصولاً لضمان جودة وأداء الخدمة المقدمة إضافة إلى تفعيل واستثمار التقنية لتطوير الأداء والرقابة. مرتبط