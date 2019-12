محترف برازيلي “هدية الهلال” لجماهيره في ميركاتو الشتاء

إيدينلسون (29 عامًا) يعتبر أحد أعمدة الفريق البرازيلي ويمتلك من خبرات قوية في الملاعب الأوروبية.

إذ تقمص ألوان فرق جنوى وأودينيزي الإيطاليين في الفترة من 2014 إلى 2018.

قبلًا لعب في صفوف كورينثيانز البرازيلي من 2011 إلى 2014 وفاز معه بلقب كأس كوبا ليبرتادورس وكوبا سودا أمريكانا والدوري المحلي.

حاولت إدارة الهلال التعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفي البائد في عدة مناسبات، وباءوا جميعًا بالفشل.

📝🇦🇹 Inter prorroga contrato com meio-campista Edenilson 👉 https://t.co/WHQTPLRk2c #VamoInter pic.twitter.com/AAzvzoNC1q

وسارعت إدارة إنترناسيونال بتمديد عقد اللاعب عقب انهيار مفاوضات الهلال بأيام، لينتهي صيف 2022.

بحسب ما نشره الصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست، فإن عرض الزعيم هذه المرة قويًا ولا يمكن رفضه.

Direção irá negar, mas #Inter perderá Edenilson ao final do ano. Volante está acertado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ainda não sei valores. Grupo colorado ainda pode perder Patrick para o Fenerbahçe, da Turquia. Nico Lopez está negociado com o Tigres-MEX. Boa noite a todos

— Alexandre Ernst (@Alexandre_Ernst) December 1, 2019