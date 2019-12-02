محترف برازيلي “هدية الهلال” لجماهيره في ميركاتو الشتاء

أكدت مصادر برازيلية سعى إدارة الهلال لحسم التعاقد مع متوسط ميدان فريق إنترناسيونالي، إيدينيلسون إنتر، خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

إيدينلسون (29 عامًا) يعتبر أحد أعمدة الفريق البرازيلي ويمتلك من خبرات قوية في الملاعب الأوروبية.

إذ تقمص ألوان فرق جنوى وأودينيزي الإيطاليين في الفترة من 2014 إلى 2018.

قبلًا لعب في صفوف كورينثيانز البرازيلي من 2011 إلى 2014 وفاز معه بلقب كأس كوبا ليبرتادورس وكوبا سودا أمريكانا والدوري المحلي.

حاولت إدارة الهلال التعاقد مع اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفي البائد في عدة مناسبات، وباءوا جميعًا بالفشل.

وسارعت إدارة إنترناسيونال بتمديد عقد اللاعب عقب انهيار مفاوضات الهلال بأيام، لينتهي صيف 2022.

بحسب ما نشره الصحفي البرازيلي ألكسندر إرنست، فإن عرض الزعيم هذه المرة قويًا ولا يمكن رفضه.

Direção irá negar, mas #Inter perderá Edenilson ao final do ano. Volante está acertado com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ainda não sei valores. Grupo colorado ainda pode perder Patrick para o Fenerbahçe, da Turquia. Nico Lopez está negociado com o Tigres-MEX. Boa noite a todos — Alexandre Ernst (@Alexandre_Ernst) December 1, 2019

إذ قال في تغريدة له اليوم.. “سيخسر إنترناسيونال إيدينلسون بنهاية هذا العام، سينتقل إلى الهلال السعودي لا أعرف قيمة الصفقة حتى الآن”.

بينما قال تقرير صادر عن موقع “noticiasinter” البرازيلي إن اللاعب وافق بالفعل على الانتقال إلى النادي السعودي.