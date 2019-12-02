عائلة أمريكية تعيش في صحن طائر

نيويورك ـ وكالات

تعيش عائلة أمريكية في منزل على شكل صحن طائر صنع من البلاستيك عام 1969 ويقع على تلة صخرية مرتفعة في مدينة كاليفورنيا.

وتم بناء هذا الشكل الهندسي والذي تبلغ مساحته 520 قدما، في الفترة التي شهدت فيها أمريكا تحمسا شديدا للسفر إلى الفضاء بالإضافة إلى شائعات الصحون الطائرة التي انتشرت في تلك الحقبة.

وصمم البناء مهندس معماري فلندي يدعى ماتي سورونين ليكون شاليها للتزلج يمكنهم من خلاله تبديل ملابسهم ووضع أمتعتهم، حيث كان الهدف منه هو إنشاء منزل خفيف الوزن يمكن وضعه وحملة في أي وقت بسهولة. وتم تصنيعه لأول مرة في فنلندا، حيث تم بناء ما يصل إلى 100 صحن بين عامي 1968 و 1978، وبقي منها 67 فقط، مع 20 في الولايات المتحدة.

واشترى مالك الصحن “المنزل” الهيكل بعد أن تلقى اتصالا من صديق له أخبره بأن أصحابه يحاولون تدميره، ليتصل فورا ويعرض نقله من المكان على نفقتة، فوافقوا فورا على أن يتم ترحيله خلال اسبوع.وقام بعدها بعملية ترميم وإعادة تصميم داخي للهيكل ليحوله إلى منزل صيفي.