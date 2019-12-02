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صدق أو لا تصدق.. تفاح يظل ناضجا لعام كامل حاليا في الأسواق!
الثقافية

صدق أو لا تصدق.. تفاح يظل ناضجا لعام كامل حاليا في الأسواق!

ahmed saeedaccess_time5 / ربيع الآخر / 1441 هـ       2 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تفاح لا يتلف ويبقى ناضجا لمدة عام هذا حدث بالفعل بعد أكثر من 20 عاما من الدراسات الهادفة إلى تطوير فاكهة تقاوم التلف.

وفقا لما نقله سكاي نيوز فقد تحقق “الحلم” في أسواق الولايات المتحدة بطرح “تفاح جديد”.

المنتج الجديد يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لعام كامل وهو في حالة ممتازة.

وأفادت “سكاي نيوز” بأنه مزارعي ولاية واشطن التي تنتج ثلثي تفاح الولايات المتحدة

سيكون لهم الحق الحصري في زراعة هذا النوع على مدى السنوات العشر المقبلة.

وبلغت كلفة إنتاج النوع الجديد من التفاح أكثر من 10 ملايين دولار.

ويحتاج الأمر من المزارع 3 أعوام حتى تبدأ أشجاره في إنتاج الثمار.

ويقول آرون كلارك الذي تملك عائلته العديد من البساتين في واشنطن وتزرع نحو 80 فدانا من الصنف الجديد، إنه “لم ير في حياته أجمل من هذه التفاحة”.

وقالت لجنة محصول التفاح في واشنطن، إن الصنف الجديد يمكن أن ينشط حركة التجارة والإنتاج.

وبدأ العمل على تطوير التفاح الجديد في عام 1997.

وقالت كيت إيفانز التي ساهمت في مشروع تطوير التفاح، إنه ينتج عصيرا أكثر من غيره من الأنواع، ويوازن بين الحلاوة والحموضة.

وأضافت أن الفاكهة الجديدة تحافظ على جودة ممتازة.

وذلك في حال تم تحزينها في مكان بارد لمدة تتراوح بين 10-12 شهرا.

ahmed antar

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