انطلاق الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة

جدة ـ البلاد

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, بمكتبه امس الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال بجدة، بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بجدة والإدارة المختصة الدكتور عبد الله الصحفي.

وقام سموه بإعطاء أول جرعة لطفل وطفلة إيذاناً بانطلاق الحملة بجدة.

وبهذه المناسبة قدم الدكتور الصحفي شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه ومتابعته الدائمة للبرامج والخدمات الصحية بجدة، كما قدم شكره لسمو الأمير سعود بن جلوي على تدشينه الحملة.

يُذكر أن الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال بجدة تستهدف قرابة ربع مليون طفل وطفلة لمن هم دون 5 سنوات, حيث سيتم تنفيذها على مدار خمسة أيام من خلال الزيارات المنزلية التي ستقوم بها الفرق الصحية للمنازل لتطعيم الأطفال من الفئة العمرية المستهدفة من الساعة الثالثة عصراً، إضافة إلى التطعيم في النقاط الثابتة في بعض المراكز الصحية والمجمعات والمراكز التجارية.