المنتخب السعودي يهزم عمان ويتأهل إلى نصف النهائي

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أحرز هتان باهبري هدفين ليقود منتخبنا الوطني للفوز 3-1 على عُمان حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم اليوم الاثنين.

وودع المنتخب العُماني حامل اللقب البطولة رغم أنه بدأ الجولة الأخيرة وهو في صدارة المجموعة الثانية، لكن فوز البحرين 4-2 على الكويت منحها بطاقة التأهل الأخرى إلى المربع الذهبي مستفيدة من فارق الأهداف.

ويتصدر منتخبنا الوطني المجموعة برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، تليها البحرين وعُمان ولكل منهما أربع نقاط، لكن المنتخب البحريني تفوق بفارق هدف واحد.

واحتلت الكويت مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط رغم أنها استهلت البطولة بانتصار رائع 3-1 على منتخبنا الوطني.

وافتتح فراس البريكان التسجيل لمنتخبنا الوطني بعد 26 دقيقة عقب تلقيه تمريرة من سالم الدوسري في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في سقف المرمى.

وضاعف باهبري تفوق منتخبنا الوطني قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول بعد لعبة رائعة من ياسر الشهراني وسلمان الفرج، لكن المنذر العلوي قلص الفارق للمنتخب العُماني في الدقيقة 55 بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد باهبري الفارق إلى هدفين لصالح منتخبنا الوطني بعد دقيقتين أخريين بعدما سدد في الزاوية البعيدة للحارس فايز الرشيدي عقب تمريرة من البريكان.

ويلتقي الأخضر مع قطر في الدور قبل النهائي بينما تلعب البحرين ضد العراق.

هذا؛ وقد هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في اتصال هاتفي اليوم، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، بمناسبة تأهل المنتخب السعودي الأول، إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي 24، وذلك بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بالفوز على المنتخب العماني الشقيق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من البطولة.

وأشاد الأمير عبدالعزيز الفيصل بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي في اللقاء وحصولهم على النقاط الثلاث التي كفلت لهم تصدر المجموعة والتأهل إلى الدور المقبل، متمنيًا أن يواصل نجوم الأخضر هذه المستويات المميزة في اللقاءات المقبلة والتي تتطلب مواصلة العمل والجهد الكبير لتحقيق تطلعات الشارع الرياضي السعودي.