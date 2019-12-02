الجبير يبحث آفاق التعاون المشترك مع وزير خارجية اليابان

طوكيو : واس

استقبل معالي وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، في مقر وزارة الخارجية اليابانية اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، الذي وصل إلى طوكيو في زيارة رسمية.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى استعراض المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، والمستشار بمكتب معاليه إيهاب بن محمد النجار.