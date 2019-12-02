الأمير فيصل بن سلطان: ذكرى البيعة مناسبة عزيزة على كل السعوديين

الرياض ـ البلاد

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية إن ذكرى مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتولي مقاليد الحكم، مناسبة عزيزة على كل السعوديين، وتجسد اللحمة الوطنية بين القيادة الشعب، وهو ما تتميز به بلادنا على مر التاريخ.

وأضاف سموه نحتفل بذكرى البيعة هذا العام وبلادنا ولله الحمد تواصل مسيرتها وتحولاتها التنموية الشاملة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما كان محط اعجاب العالم الذي يراقب هذه التطورات التنموية التي تؤسس لحقبة جديدة من التنمية والازدهار والتي تنعكس بإيجابية على المستوى المعيشي والرفاه للمواطن ولمستقبل واعد بإذن الله لكل ما فيه خير الوطن والمواطن.

مشيرا سموه الى انه على المستوى الدولي بفضل الله ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اعتلت بلادنا مكانتها المرموقة والمؤثرة على خارطة العالم ومن دلائل ذلك رئاسة المملكة لمجموعة العشرين وعقد القمة في المملكة العام القادم وهو ما يؤكد ريادة المملكة كأحد أهم الدول المؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي.