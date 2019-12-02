إندونيسي يهرب من الزحام بتصنيع هليكوبتر

جاكرتا ـ وكالات

في محاولة للتغلب على الاختناقات المرورية التي تشتهر بها إندونسيا قرر جوجون جنيدي أن يبني طائرة هليكوبتر ليتخلص من تلك المشكلة اليومية. ويصف جنيدي (42 عاما) الازدحام بأنه “محبط جدا”، وقال: “ينفد منك البنزين كما أن الأمر مضيعة للوقت”، ويضيف: “ينتهي بك الأمر وأنت تشعر بغضب عارم عندما تصل إلى المكان الذي كنت تقصده”. ويوضح أنه أنفق حوالى 30 مليون روبية (2100 دولار) على الطائرة التي يبنيها منذ أن بدأ العمل عليها قبل 18 شهرا.

ويساعد جنيدي في بناء الهليكوبتر التي يبلغ طولها 8 أمتار وتعمل بالبنزين والتي لم تستقل بعد رحلتها الأولى، ابنه الصغير وجاره. لكن المشروع بغض النظر عن نجاحه أو فشله، يواجه تحديا يتمثل في التكاليف المرتفعة، وتقول ييتي زوجة جنيدي: “يكلّفه شراء المحرك والقطع الأخرى الكثير من الأموال”، وتضيف: “إذا أنفق كل شيء على هذه المروحية فلن يتبقى لدينا ما يكفي لشراء الطعام”.