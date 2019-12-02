أمير المدينة يُدشن منتدى العجوة الأول بالمنطقة

المدينة المنورة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، منتدى العجوة الأول بالمنطقة والمعرض المصاحب لأعمال المنتدى الذي تشارك فيه أكثر من 30 جهة من قطاع التمور.

ويهدف المنتدى الذي تنظمه نماء المنورة بالتعاون مع الجمعية التعاونية للتمور بالمنطقة إلى إبراز الميزة النسبية لعجوة المدينة والتنافسية العالية لقطاع النخيل والتمور .

وأكد مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن المنتدى يأتي متماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في محورها “اقتصاد مزدهر”، متحدثاً عن دور الجامعة في دعم المنتجين والمصنعين والمسوقين ورفع الوعي لمختلف الشرائح وتحفيز رواد الأعمال للمساهمة في قطاع التمور, وتوثيق وعرض البحوث العلمية المحكمة والتطبيقات والتقنيات الحديثة.

من جانبه أشار رئيس المركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران أهمية الدور الذي تحتله زراعة النخيل و المبنية على مكامن القوى التي تمتلكها المملكة، مبيناً أن المركز الوطني للنخيل يرى في النخلة أكثر من مصدر تباع غير التمور في مواسم التمر حيث تقدم النخلة في كل أجزائها ما يمكن أن يستفاد منه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نماء المنورة فوزان عبدالجواد أن منتدى عجوة المدينة يعد منبرا لتوثيق وعرض البحوث العلمية المحكمة والتطبيقات والتقنيات الحديثـة لإثراء المنظومة الزراعية والتجارية، وخدمة صنف عجوة المدينة من النواحي الدينية والتاريخية والقيم الغذائية والدوائية ، ومن خلال رفع الوعي وتحفيز رواد الأعمال والمصنعين للمساهمة في توليد المشاريع والوظائف في قطاع التمور في المنطقة.