أمير القصيم يطلع على استعدادات انطلاق ملتقى التطوع الأول

بريدة : واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, في مكتب سموه بمقر الإمارة، وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش، لاطلاع سموه على آخر الاستعدادات لانطلاق ملتقى رابطة التطوع الأول، المقام بتنظيم من إمارة المنطقة ورابطة التطوع، بمشاركة 45 فريقًا تطوعيًا على مستوى المملكة، الذي يقام بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من ديسمبر.

واستمع سموه من أمين رابطة التطوع بالمنطقة سفيان الربيش عن آخر الاستعدادات للملتقى ، وعن المرشحين لنيل جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي بدورتها الثانية , لافتاً الانتباه إلى أن الجائزة ستشمل تكريم خمسة فرق تطوعية, مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه الدائم للتطوع والمتطوعين من شباب وفتيات المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أهمية تعزيز كل عمل تطوعي ريادي إنساني خادم للمجتمع ومحقق لأهداف رؤية المملكة 2030, مباركًا سموه لفريق العمل والفرق التطوعية أعمالها وجهودها وتميزها لتنمية مثل هذه الأعمال المباركة, مؤكدًا على أن أبلغ رسالة لهذه الجائزة هي النفع العام وما يعود على المجتمع بكل ما هو خير, مبديًا فخره واعتزازه بجميع أبناء المنطقة من المتطوعين والمتطوعات، سائلًا الله تعالى لهم التوفيق والسداد.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق، والمشرف على رابطة التواصل الاجتماعي بإمارة المنطقة سويلم العنزي, والمدير التنفيذي لملتقى التطوع أفنان الدبيخي, وعدد من أعضاء فريق العمل.