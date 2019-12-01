وزير النقل يدشن عدداً من مشروعات الطرق بمنطقة الباحة

الباحة : واس

دشن معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من مشروعات الوزارة بمنطقة ‏الباحة، وذلك ضمن حزمة مشروعات أطلقتها الوزارة في المنطقة، لخدمة الطرق ومرتاديها، حيث دشن معاليه 14 مشروعًا ضمت 48 وصلة طريق، بإجمالي أطوال بلغ حوالي 240 كيلومترًا، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 994 مليون ريال، نفذها عدد من الشركات الوطنية.

وأكد معاليه أن هذه المشاريع هي جزء من سلسلة مشاريع قادمة لخدمة المنطقة، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خلال الدعم السخي والمتابعة المستمرة، تجنى ثمارها اليوم في هذه المنطقة التي تعد واجهة للزوار والسياح بالمملكة.

وافتتح وزير النقل المشروعات بحضور صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن ‏سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، كما اطلع خلال جولته على عدد من المشاريع القائمة والمنتهية في المنطقة ومتابعة سير العمل فيها، وذلك ضمن الجولات الميدانية التفقدية على الطرق التابعة لوزارة النقل في مناطق المملكة.

ورافق المهندس الجاسر خلال الجولة كل من معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومستشار الوزير المشرف العام على إدارة التسويق والاتصال المؤسسي ياسر ‏المسفر، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي.‏

وفي ختام الجولة، قدم معاليه شكره لسمو أمير المنطقة على الدعم الذي يوليه ‏سموه للمنطقة وأهاليها، والذي أسهم في سرعة إنجاز عدد من المشروعات التنموية في ‏منطقة الباحة.