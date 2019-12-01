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“مطعم الحشرات” يجذب السياح في كمبوديا

فرناس حفظيaccess_time4 / ربيع الآخر / 1441 هـ       1 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

من المثير للدهشة إقبال الزبائن على مطعم يقدم مأكولات مصنوعة من الحشرات مثل لفائف النمل وشطائر العناكب وكعك الديدان وأسياخ العقارب، ولقد حقق “مطعم الحشرات” في كمبوديا نجاحا واسعا بفضل هذه المأكولات.

وتعتبر الحشرات من الأكلات المفضلة في كمبوديا، لكنها في أغلب الأحيان تقدم مقلية ومتبلة بصلصات بسيطة داخل أكشاك صغيرة، وأغلب زبائن هذا المطعم من السياح.

ولقد افتتح المطعم شخصان يحملان الجنسية الفرنسية منذ 5 سنوات، وأوضحوا أن سبب إختيارهم لنوعية هذه الأطعمة لأنها تعتبر مصدر بسيط التكلفة للبروتينات كما من شأنها السماح بتقليص الاستهلاك القياسي للحلوم التي لها أثر كبير على التغير المناخي و قطع الأشجار، وأوضحوا ذلك مؤكدين أن ” أردنا أن نظهر أنه من الممكن تحضير أطعمة بنوعية عالية باستخدام الحشرات”.

vernas hefzy

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