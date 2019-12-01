قرية أصفة المهجورة تخطف القلوب

الطائف ـ البلاد

تسكن الأصالة الممزوجة بالسكون مسارات قرية ” أصفة ” 170 كلم جنوبي محافظة الطائف، وما يجعل من هذه القرية التي هجرها اهلها أيقونة تخطف القلوب هي أن مساكنها المشيدة من الحجارة وأغصان الشجر ما زالت شامخة تتحدى عواصف الزمن، ويرجع تاريخ أصفة إلى نحو 500 عام، كما أنها تقع في الجنوب الغربي لجبل بثره، الذي يعتبر ثاني أعلى قمه في جبال السروات”.

يذكر أن القرية “تمتاز بتوفر المياه العذبة بين الصخور على مدار العام، وتزرع فيها العديد من أنواع الفواكه، من أشهرها العنب والرمان والحماط والمشمش والذرة، كما يتم فيها زراعة أنواع الخضراوات مثل الجرجير والملفوف والنعناع والريحان”.

ويبلغ عدد سكان القرية أكثر من 2000 نسمة، لكنهم انتقلوا إلى المدن القريبة التي تتوفر فيها الخدمات، فضلاً عن أن وعورة الطريق وصعوبة الوصول إلى القرية شجع السكان أكثر على ترك تلك القرية النائية”.