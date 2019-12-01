علاجات فعالة للتخلص من الإمساك

نرمين عباس

الإمساك من الأعراض المزعجة جداً للجميع، لأنها تتسبب في العديد من الأعراض المصاحبة مثل ألم الظهر أو الشعور بالصداع النصفي أو الكلي

نقدم عبر السطور التالية علاجات طبيعية فعالة في التخلص من مشكلة الإمساك

بذر الكتان

مفيد للغاية في حالات الإمساك لانه يخفض مستوى الكولسترول وأعراض انقطاع الطمث، أيضاً أوميغا 3 الضرورية للمحافظة على خلايا الجسم

وينصح بأن تؤخذ ملعقة صغيرة من بذر الكتان المطحون مع الماء ثلاث مرات باليوم، عندما يكون إمساك مزمن

الألوفيرا

الصبار أو الألوفيرا يدخل في كثير من العلاجات الخاصة بالشعر لكنه يدخل في علاج الإمساك أيضًا لأنه يحتوي على فوائد علاجية

بسبب المواد النشطة في أوراق الصبار وهي مواد ملينة تأتي من مادة اللاتكس المستخرجة من الجزء الخارجي من الأوراق

وينصح بأخذه قبل النوم مع عدم تناول هذه المادة بشكل متواصل ومستمر

الحلبة

تعمل الحلبة علي علاج الإمساك المزمن وتوصف في حالات الإمساك المزمن

وينصح بشرب الكثير من الماء لكي تعمل بذور الحلبة بفاعلية أكثر

ويجب أن تقتصر الكميات التي تؤخذ من الحلبة على ملعقتين صغيرتين

لأن زيادة الكمية قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في البطن