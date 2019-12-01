البلاد – نيفين عباس

المطبخ الكوري يتميز بوصفات غير تقليدية تمتلئ بالألوان والطعوم المختلفة اللذيذة

نقدم لكِ طريقة جديدة مميزة غير تقليدية لعمل مولتن كيك الفراولة بدلاً من الشوكولاتة بالطريقة الكورية

المقادير اللازمة لعمل مولتن كيك الفراولة الكورى

2 حبة من البيض الطازج

100 جرام من الشوكولاتة البيضاء

4 ملعقة كبيرة من سيرب الفراولة

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقة صغيرة من الطحين

طريقة عمل مولتن كيك الفراولة الكورى

تقطع الشوكولاتة إلى قطع صغيرة

توضع على النار مع الزبدة

تحرك جيداً حتى تذوب تماماً

ترفع من على النار

ثم يضاف لها سيرب الفراولة وتقلب حتى تتجانس

يخفق البيض والزبدة والفانيليا والسكر

يضاف له خليط الشوكولاتة ويخفق

تدهن أطباق خاصة بدخول الفرن بقليل من الزبدة وترش بالطحين

يوضع المزيج بالقوالب

ثم توضع بالفرن على حرارة 180 لمدة 12 دقيقة

ثم تخرج وتقدم