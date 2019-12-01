رئيس الشورى يستعرض العلاقات البرلمانية مع السفير الفلبيني

الرياض : واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة عدنان ألنتو .

ورحب معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ في مستهل اللقاء بالسفير الفلبيني لدى المملكة

مشيراً إلى أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الفلبين

لافتاً إلى أهمية زيارة رئيس مجلس النواب الفلبيني آلان بيتر كاييتانو المتوقعة للمملكة خلال الفترة القادمة

وأكد معاليه الصدد أهمية العلاقات البرلمانية وتبادل الزيارات بين البلدين بما يسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .

من جهته أكد السفير الفلبيني لدى المملكة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والفلبين

مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب الفلبيني حريص على استكمال ما تم بحثه في مجلس النواب الفلبيني إبان زيارة وفد مجلس الشورى إلى جمهورية الفلبين.

وتطرق اللقاء إلى استعراض الموضوعات المشتركة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات

وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى ومجلس النواب الفلبيني.