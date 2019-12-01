تعرف على أعراض الاكتئاب وطرق العلاج

انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الانتحار في عالمنا العربي فضلا عن كونها ظاهرة منتشرة عالميا ،ويرجع بعض الأطباء هذة الظاهرة لأسباب تتعلق بالمرض النفس فى المقام الأول.
فالاكتئاب ليس ضعفا أو شيئا سهل التخلص منه، ويعرف بأنه الاضطراب الاكتئابي الحاد أو الاكتئاب السّريري الإكلينيكي .
هو مرض يصيب النفس والجسم،ويؤثر الاكتئاب على طريقة التفكير والتصرف ومن شأنه أن يؤدي إلى العديد من المشاكل العاطفية والجسمانية
عادة، لا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الاكتئاب الاستمرار بممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد، إذ إن الاكتئاب يسبب لهم شعورا بانعدام أية رغبة في الحياة
تجدر الإشارة إلى أن الاكتئاب يعد أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم
التعامل مع الاكتئاب
اليوم، يتعامل غالبية العاملين في مجال الصحة مع الاكتئاب كمرض مزمن يتطلب علاجا طويل المدى، بالضبط كما يتم التعامل مع مرض السكر وارتفاع ضغط الدم
بعض المصابين بمرض الاكتئاب يتعرضون لفترة واحدة من الاكتئاب فقط، لكن لدى غالبية المرضى تتكرر أعراض الاكتئاب وتستمر مدى الحياة.
علاج الاكتئاب والقلق
هناك العديد من الطرق التي تساهم في علاج الاكتئاب والقلق، وعلينا أن نختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة في علاج الاكتئاب والقلق، ولابد من دراسة الحالات التي سيتم تقديم العلاج لها من أجل توفير الطريقة الملائمة في علاج الاكتئاب والقلق
أولاً العلاج الدوائي
وهنا يلجأ العديد من الأخصائيين في هذا النمط من العلاج إلى الأدوية المضادة للاكتئاب والقلق، وفى طريقة العلاج هذه يحدث التوازن بين العمليات البيوكيميائية في المخ، ولكن علينا العلم بأن هذا العلاج يحتاج إلى مدة لا تقل عن 14 يوماً حتى تظهر تأثيراته ونتائجه
وهنا أعراض جانبية قد تظهر على الشخص المصاب أثناء تلقى علاج الاكتئاب والقلق، وهى كالتالي