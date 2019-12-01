بيشكتاش التركي يخطط لخطف محترف الاتحاد

أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة سادس ترتيب الدوري التركي، بيشتكاش، في التعاقد مع مهاجم نادي الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش.

وبحسب ما أفادته التقارير فإن وكيل أعمال اللاعب تواصل مع إدارة بيشكتاش لنقله إلى الجانب التركي خلال سوق انتقالات الشتاء.

سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين بدوري المحترفين خلال 7 لقاءات بمجموع دقائق وصل إلى 425.

وتعرض إلى سيل من الهجمات من قبل جماهير العميد التي تمني النفس بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل.

في الوقت ذاته قالت يومية “تاكفيم” التركية إن بريجوفيتش قد يكون حلًا فعّالًا لحل مشاكل بيشكتاش الهجومية.

وألقى التقرير الضوء على معاناة اللاعب مع الاتحاد الذي وفد إليه من باوك اليوناني بيناير الماضي بـ 10 ملايين يورو.

لكن الاتحاد لن يقبل على خطوة البيع إلا بعد الاتفاق المادي المرضي إذ تبلغ قيمة اللاعب التسويقية الحالية 6 ملايين يورو.

من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في المفاوضات الرسمية بين الجانبين، والتي قد تشهد بالفعل نقل اللاعب إلى بيشتكاش.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المرتبة الـ 12 على لائحة ترتيب أندية دوري المحترفين بعدما جمع 12 نقطة من 10 جولات.