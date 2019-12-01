الرياضة

هل يفقد الاتحاد محترفه في الشتاء؟

بيشكتاش التركي يخطط لخطف محترف الاتحاد

محمد ابو الوفاaccess_time4 / ربيع الآخر / 1441 هـ       1 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أشارت تقارير إعلامية إلى رغبة سادس ترتيب الدوري التركي، بيشتكاش، في التعاقد مع مهاجم نادي الاتحاد ألكسندر بريجوفيتش.

وبحسب ما أفادته التقارير فإن وكيل أعمال اللاعب تواصل مع إدارة بيشكتاش لنقله إلى الجانب التركي خلال سوق انتقالات الشتاء.

سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا وقدم تمريرتين حاسمتين بدوري المحترفين خلال 7 لقاءات بمجموع دقائق وصل إلى 425.

الكساندر بريجوفيتش

وتعرض إلى سيل من الهجمات من قبل جماهير العميد التي تمني النفس بالتعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل.

في الوقت ذاته قالت يومية “تاكفيم” التركية إن بريجوفيتش قد يكون حلًا فعّالًا لحل مشاكل بيشكتاش الهجومية.

وألقى التقرير الضوء على معاناة اللاعب مع الاتحاد الذي وفد إليه من باوك اليوناني بيناير الماضي بـ 10 ملايين يورو.

لكن الاتحاد لن يقبل على خطوة البيع إلا بعد الاتفاق المادي المرضي إذ تبلغ قيمة اللاعب التسويقية الحالية 6 ملايين يورو.

من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة الشروع في المفاوضات الرسمية بين الجانبين، والتي قد تشهد بالفعل نقل اللاعب إلى بيشتكاش.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المرتبة الـ 12 على لائحة ترتيب أندية دوري المحترفين بعدما جمع 12 نقطة من 10 جولات.

محمد ابو الوفا

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