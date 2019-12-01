بوصفة بسيطة ..الترمس الأبيض والعسل لتبييض البشرة

تبييض البشرة من التفاصيل التي تشغل بال الفتيات ويبحثن عن وصفات طبيعية مجربة على مواقع الإنترنت، للحصول على بشرة نقية نضرة في وقت قليل، خاصة وأن معظم الفتيات يعانين من مشاكل البشرة كحبوب الشباب، الرؤس السوداء، البقع الداكنة، واسمرار الوجه.
يمكنك تجربة وصفة طبيعية نتيجتها سريعة وفورية تمنحك تبييض فعال للبشرة في دقائق، بحسب موقع glowpink المعني بجمال المرأة وهي وصفة الزبادي والترمس المطحون
مكونات وصفة تبييض البشرة
ملعقة كبيرة من الترمس المطحون
2 ملعقة زبادي
ملعقة لبن مجفف
ملعقة عسل أبيض
طريقة تحضير وصفة تبييض البشرة
في وعاء ضيفي الزبادي وضيفي له الترمس المطحون مع الحليب المجفف و ملعقة عسل أبيض، واخلطي المكونات معًا حتى تمتزج، واغسلي وجهك جيدًا بالغسول كي تكون بشرتك نظيفة، ثم ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، فالترمس المطحون من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، أما العسل والزبادي فيعملان على ترطيب البشرة ومنحها النضارة والحيوية.