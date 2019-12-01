البروتين يساعد على النوم الجيد وإعادة إصلاح أنسجة الجسم

وجد أحد أطباء العلاج الطبيعي البروفيسور “نيك بيتز” حلا سهلا للتغلب على مشكلة الأرق، الذي يعاني منه الكثيرين ويدفع بعضهم للاستيقاظ أغلب ساعات الليل.
ونصح بيتز بتناول بيضة مسلوقة قبل التوجه إلى السرير مباشرة مؤكدا انها ستمنح الشخص جودة نوم أفضل.
ووفقا لما ورد في موقع “ويل أند جود” أن تناول البيض الذي يعد مصدر من مصادر البروتين، مسلوقا تماما أو نصف مسلوق أو مقليا ليلا، يساعد أكثر على النوم الجيد.
وأوضح بيتز أيضا أن البيض من الأطعمة التي تحتوي على حمض التربتوفان الأميني الذي يساعدك على النوم فترة أطول، إذ يرسل إشارة إلى المخ بالتوقف عن العمل والاسترخاء، إضافة إلى أنه يحفز الجسم على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يجعل الشخص يشعر بالنعاس.
واستكمل بيتز أن من لا يحب تناول البيض قبل النوم فمن الممكن أن يستبدله بوجبة خفيفة أخرى غنية بالبروتين مثل الكاجو أو بولة كبيرة من الزبادي أو نصف كوب من الحمص المحمص.
فالبروتين بصفة عامة يساعد على النوم الجيد وإعادة إصلاح أنسجة الجسم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول.