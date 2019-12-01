الباذنجان الأسود يساهم في إنقاص الوزن ومحاربة السرطان

هناك أنواع عديدة من الباذنجان ، وجميعها مفيدة للجسم، لكن أثبتت بعض الدراسات حسب ما تم نشره على موقع “health line”

ويحتوي الباذنجان الأسود على كمية جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف، بالإضافة لعدد قليل من السعرات الحرارية مما يجعله فعال في المساعدة على خسارة الوزن .

واهم ما يميز الباذنجان الأسود عن غيره من الأنواع الأخرى، هو احتواءه صبغة ذات خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تحمي من التلف الخلوي وانواع عديدة من السرطانات.

كما انه يحتوي على عناصر تساعد في خفض مستوايات السكر والكوليسترول في الدم مما يساعد على الوقاية من امراض القلب و الاصابة بالداء السكري .

ويعد البناذنجان الأسود عنصر هام يجب الاهتمام بإضافته في النظام الغذائي للحفاظ على صحة الجسم العامة والوقاية من الامراض الخطيرة مثل امراض القلب والسرطان.