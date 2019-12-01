الأخيره

الإطاحة بعصابة سرقة الأغنام

صحيفة البلادaccess_time4 / ربيع الآخر / 1441 هـ       1 ديسمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

بريدة ـ البلاد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن ضبط أربعة مقيمين – من الجنسية السودانية – في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم سرقة الأغنام، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقروا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة البلاد

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