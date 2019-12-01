الأمير حسام بن سعود يدشن 14 مشروعاً للطرق بالباحة بقيمة قاربت المليار ريال

الباحة : واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، 14 مشروعاً للطرق بالباحة بقيمة إجمالية قاربت المليار ريال، وذلك بقاعة الحسام للمؤتمرات والاحتفالات بمدينة الباحة.

وبدئ الحفلٌ الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر كلمة أعرب فيها عن سعادته بمشاركة أهالي الباحة افتتاح حزمة من مشروعات الطرق بالمنطقة التي باتت جاهزة لخدمة أبناء منطقة الباحة على امتدادها بين مدنها وقراها، وجبالها وسهولها، مشيراً إلى أن مجموع المشاريع التي تم تدشينها اليوم بغت 14 مشروعاً تضم 48 وصلَة طريق، وبأطوال بلغت في مجموِعها قرابة 240 كيلو مترًا، وبتكلفة مالية قرابة 994 مليون ريال نفذت عبر شركات وطنية.

وأكد معاليه أن هذا الإنجاز إن دل على شيء فإنما يدل على ما توليه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين

– حفظهما الله – من عناية واهتمام بمختلف مناطق المملكة وبرفاة وسلامة المواطن السعودي أينما كان, مبيناً أن ما تم تدشينه اليوم من مشاريع ما هي إلا جزء من سلسلِة مشاريع قادمٍة لخدمة أبناء المنطقة تهدف لتسهيل سبل التواصل والتنقل بين سكانها من جهة، ولقاصديها من الزوار والسياح الذين يفدون إليها كل صيٍف، وعلى مدار العام.

وقال المهندس الجاسر: “لقد حققت منظومة النقل في المملكة العربية السعودية مراكز متقدمة هذا العام بين دول العالم ففي مجال ترابط الطرق احتلت المملكة المركَز الأوَل عالمياً، إلى جانب الولايات المتحدة ومملكة إسبانيا، وعلى صعيد البنية التحتية للنقل، فقد تقدمت إلى المرتبة “34” بين دول العالم، كما وصل ترتيبها إلى المركز “السادس والعشرين” من حيُث جودِة البنى التحتية للطرق”.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم الدعم والمساندة التي تلقاها منظومة النقل في المملكة من القيادة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ علينا ازدهاَر بلادنا واستقراَرها وأمَنها.

بعد ذلك دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود مشروعات الطرق البالغ عددها 14 مشروعاً تضمنت 48 وصلة جرى إنجازها في مدينة الباحة ومحافظاتها والمركز التابعة لها ، التي بلغ إجمالي أطوالها 240 كيلو متراً ، وبقيمة إجمالية بلغت 993.778.621.90 ريالاً.

ثم شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات التي تم تدشينها وتضمنت الطريق الدائري الجزء السابع، وتقاطع مستشفى الملك فهد ، وإصلاح طريق الطائف – الباحة – أبها ، والطرق الثانوية بمنطقة الباحة المجموعة الأولى ، وثلاث مشروعات للطرق الزراعية بالمنطقة للمجموعات 14 ، و15 ، و16 ، ومشاريع استكمال بعض الطرق بالمنطقة شملت المجموعات السادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر ، ومشروع الطرق القصيرة بمنطقة الباحة المجموعة الأولى.

كما شاهد الجميع فقرة لعدد من براعم فتيات تعليم الباحة الآتي عبرن عن شكرهن للقيادة الحكيمة – أعزها الله – في دعم المشروعات التنموية بالمنطقة ومنها مشروعات الطرق ، مثمنات لسمو أمير الباحة متابعته واهتمامه لتلك المشروعات التي أنجزت لخدمة المنطقة وأهلها وزوراها ، مشيدات بجهود معالي وزير النقل في اهتمامه لكل ما يخدم المنطقة من مشروعات الطرق .

بعدها كرم سمو أمير منطقة الباحة الجهات الداعمة والراعية لهذا الحفل ، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من معاليه بهذه المناسبة.

أثر ذلك شاهد سمو أمير منطقة الباحة ومعالي وزير النقل محتويات المعرض المصاحب الذي ضم عدد من الصور لمشروعات الطرق بالمنطقة.

وعقب الحفل قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، شكره لمعالي وزير النقل على جهوده المثمرة مع إمارة المنطقة، مؤكداً سموه أنه منذ توليه إمارة منطقة الباحة قبل عامين ونصف تم تنفيذ جميع مشروعات الطرق التي تم طلبها من الوزارة .

وقال سموه: “كلمة أقولها للتاريخ أي طريق أو مشروع تم طلبه من وزارة تم اعتماده وتنفيذه ومنها ما هو جاري تنفيذه حالياً ، مقدماً سموه شكره لمدير فرع الوزارة المنطقة المهندس مسفر المالكي على جهوده وتعاونه مع الإمارة ، متطلعاً سموه بأن يكون هناك مشاريع أكبر في المستقبل بمشيئة الله .

من جانبه نوه معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر بما تتميز به منطقة الباحة من شبكة طرق حظيت بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة من سمو أمير منطقة الباحة ، مفيداً أن مشروع توسعة مطار الملك سعود بالباحة هو من ضمن المشروعات ذات الأولية لدى الوزارة وسيعلن عنه خلال الفترة القريبة القادمة بإذن الله.

وأكد اهتمام سمو أمير منطقة الباحة بمشروع المطار والذي يعد هو المشروع الأول في اهتمامات سموه ، مفيداً بأن الوزارة تتبني هذا المشروع سيرى النور قريباً بمشيئة الله .

حضر الحفل معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ووكيل والوزارة لشؤون الطرق المهندس عبدالله سليمان ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي.