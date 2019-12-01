“إنسان” تنفق نحو 4 ملايين ريال لتأمين كسوة الشتاء

تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعاً، منها 5 فروع في مدينة الرياض و 15 فرعاً في كل من محافظات (الخرج ، الدوادمي ، الأفلاج ، الزلفي ، المجمعة ، وادي الدواسر ، القويعية ، حوطة بني تميم ، رماح ، السليل ، شقراء ، وعفيف ، الحريق ، مرات وحريملاء )