وفاة شخص في انهيار منزل بمكة

مكة المكرمة- البلاد

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وقوع حادث انهيار منزل بحي الشرائع في مكة، مكون من دورين ، ونجم عنه وفاة شخص كان بداخله وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة و٣ سيارات كانت متوقفة أمام المبنى.

وأوضح المتحدث الرسمي المقدم نايف الشريف، أن بلاغا ورد عن وقوع حادث انهيار الواجهة الأمامية والجانبية للدور الأول من منزل مكون من دورين، ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز الطبخ ، مهيبا بضرورة التأكد من سلامة تمديدات المواقد وفحصها وصيانتها بصورة دورية والتأكد من إغلاق مصادر إشعال الغاز قبل ترك المنزل أو الذهاب للنوم مع العمل علي تركيب مانع تسرب للغاز.

وشدد على الإجراءات العاجلة الضرورية عند ملاحظة أي تسرب ، وأهمها تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب، وإبعاد أي مصدر قابل للاشتعال من الموقع.