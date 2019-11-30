الرياضة

سواريز يبدي إعجابه بالجيل الجديد..

ماذا لو أصبح لويس سواريز مديرًا رياضيًا لبرشلونة؟

محمد ابو الوفاaccess_time3 / ربيع الآخر / 1441 هـ      30 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
لويس سواريز لاعب برشلونة

قال الدولي الأوروجوياني ومهاجم برشلونة، لويس سواريز إنه يوّد اللعب حتى كأس العالم في قطر 2022 مع منتخب بلاده.

بينما ألمح إلى إمكانية دخوله عالم تدريب كرة القدم في غضون 15 عامًا لأن التدريب بحسب إفادته يتطلب الكثير من الخصائص.

وأجرى موقع “وان فوتبول” حوارًا صحفيًا مع سواريز (32 عامًا) كشف من خلاله عن عديد الأمور.

أحد تلك الأشياء التي تحدث عنها سواريز كانت عن ترشيحاته للمهاجم الذي سيخلفه في خط هجوم برشلونة إذا ما تقمص دور المدير الرياضي..

“هناك العديد من اللاعبين الشباب الرائعين الذين ظهروا على الساحة”، هكذا بدأ سواريز الحديث.

وأكمل “أتابع بعض المهاجمين لأنني معجب بالطريقة التي يؤدون بها سواء كانوا صغارًا أم كبارًا”.

وأردف “تامي أبراهام لاعب تشيلسي هو مهاجم جيد حقًا، رائع في أنهاء الهجمة وتحركاته مميزة خاصة في هذا العمر”.

وواصل “مهاجم كماكسي جوميز، بغض الطرف عن حقيقة كونه من الأوروجواي، فإنه يتمتع بشخصية قوية يبحث عنها كل نادٍ”.

واختتم “من الواضح أيضًا أن هناك لاعبًا مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم الأنتر، هو يؤدي بمردود من مستوى راقي للغاية”.

محمد ابو الوفا

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