ماذا لو أصبح لويس سواريز مديرًا رياضيًا لبرشلونة؟

قال الدولي الأوروجوياني ومهاجم برشلونة، لويس سواريز إنه يوّد اللعب حتى كأس العالم في قطر 2022 مع منتخب بلاده.

بينما ألمح إلى إمكانية دخوله عالم تدريب كرة القدم في غضون 15 عامًا لأن التدريب بحسب إفادته يتطلب الكثير من الخصائص.

وأجرى موقع “وان فوتبول” حوارًا صحفيًا مع سواريز (32 عامًا) كشف من خلاله عن عديد الأمور.

أحد تلك الأشياء التي تحدث عنها سواريز كانت عن ترشيحاته للمهاجم الذي سيخلفه في خط هجوم برشلونة إذا ما تقمص دور المدير الرياضي..

Luiz Suarez identifies Tammy Abraham as potential Barcelona replacementhttps://t.co/CraHLl4Jf1 pic.twitter.com/75zp9oQI14 — Mirror Football (@MirrorFootball) November 29, 2019

“هناك العديد من اللاعبين الشباب الرائعين الذين ظهروا على الساحة”، هكذا بدأ سواريز الحديث.

وأكمل “أتابع بعض المهاجمين لأنني معجب بالطريقة التي يؤدون بها سواء كانوا صغارًا أم كبارًا”.

وأردف “تامي أبراهام لاعب تشيلسي هو مهاجم جيد حقًا، رائع في أنهاء الهجمة وتحركاته مميزة خاصة في هذا العمر”.

وواصل “مهاجم كماكسي جوميز، بغض الطرف عن حقيقة كونه من الأوروجواي، فإنه يتمتع بشخصية قوية يبحث عنها كل نادٍ”.

واختتم “من الواضح أيضًا أن هناك لاعبًا مثل لاوتارو مارتينيز مهاجم الأنتر، هو يؤدي بمردود من مستوى راقي للغاية”.