“شامة” تكشف السائق المزيف

روما – د ب ا

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على رجل حاول استخراج رخصة قيادة من خلال مطالبة ابن عمه الذي يشبهه بشدة، لخوض اختبار القيادة بدلاً منه.

وذكرت الشرطة في بيان، أن لجنة الاختبار في وكالة القيادة بروما ساورها الشك عندما حضر رجل من غانا لاختبار القيادة حاملاً بطاقة هوية ولكنه لا يشبه الصورة الموجودة فيها بشكل دقيق.

وبدا الرجل الموجود في الصورة مثل الشخص الذي جاء لاختبار القيادة ولكن كانت أنفه مختلفة قليلاً ولم تكن هناك شامة، وبالتالي استدعت لجنة الاختبار الشرطة للتحقيق.

وخلال الاستجواب، اعترف الرجل بأنه حاول اجتياز الامتحان محل ابن عمه الذي أخفق بالفعل في اختبار قيادة سابق وكان يخشى الإخفاق مجدداً.

وقالت الشرطة في بيان إنه جرى إحالة الرجلين إلى ممثلي الادعاء للشروع في الاحتيال.