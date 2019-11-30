رقم قياسي لمبيعات معرض الرياض للسيارات

الرياض- البلاد

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن بيع 92 سيارة في معرض السيارات بقيمة 197 مليون ريال فيما استقطب المعرض 100 ألف زائر.

وأقيم المعرض خلال الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019م، في المنطقة الثالثة ضمن موسم الرياض، وتضمن عروضاً للسيارات الكلاسيكية والنادرة، وصل عددها إلى 1200 سيارة، منها نماذج وحيدة في العالم، مثل سيارة فيراري 599 جي تي زد نيبيو زاجاتو، وبيعت سيارة المستقبل 2030 في مزاد علني بقيمة 3.2 مليون ريال وتتميز بأنها رياضية تتماشى مع كل الطرقات، إضافة إلى أنها خليط بين الألمنيوم والفايبر والكربون، كما تعتبر كهربائية بالكامل.

وشهد المعرض مزادات السيارات الكلاسيكية والفارهة والمعدلة وعروض الدريفت وغيرها من الفعاليات الترفيهية،وحقق رقماً قياسياً في مبيعاته وتصدرت سيارة بوغاتي Chiron Sport 110 ANS الأضواء بعد تحديد سعر بدء المزايدة عند قيمة مليوني دولار وبيعت بمبلغ 3.4 مليون دولار.