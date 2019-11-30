الفريق العمرو : الذكرى الخامسة للبيعة .. صفحة مشرقة في تاريخ المملكة

الرياض : واس

أعرب معالي المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو عن سعادته بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمواصلة قيادة سفينة الوطن نحو المزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز بنيان المملكة وترسيخ موقعها ومكانتها عربيا وإسلاميا وعالميا، كقوة للاستقرار وصوت للحكمة.

وقال الفريق العمرو : “إن هذه الذكرى تسجل صفحة مشرقة في تاريخ المملكة حين تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – مقاليد الحكم في البلاد، فقد واصلت المملكة تحت قيادته تطورها وتحديثها وتقدمها، كما سجلت خطواتها المزيد من النجاح على طريق التحول الاقتصادي، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أساس تنويع مصادر الدخل، وحسن استثمار الموارد، وفق مبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030، والنهج الحكيم لقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – أيدهما الله -.

وأكد أن هذه المبادرات التي شملت عددًا من المشروعات التنموية العملاقة ستعزز مسيرة التطوير الاقتصادي، وتعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، وبناء الوطن على أسس عصرية حديثة تمتلك كل مقومات التطور والنهضة الحضارية، ولينعم المواطن بالرفاهية والاستقرار، ولتعزيز موقع المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وأضاف الفريق العمرو أن المشروعات تشمل مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة التي ستوفر الإمدادات المرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة لقطاعات الطاقة بالمملكة ودول المنطقة، من خلال توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين العالميين في قطاعات عديدة، إضافة إلى مشروع “القدية” التي تُعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة، والمشروع السياحي بالبحر الأحمر.

وأشاد المدير العام للدفاع المدني في هذه المناسبة بما يحظى به جهاز الدفاع المدني بالمملكة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – رعاهما الله -، وتزويده بجميع الإمكانات المادية والتقنية وأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة، إضافة لتوفير وسائل التدريب الحديثة لمنسوبي الدفاع المدني، من أجل تطوير مهام الجهاز وتحسين كفاءته وأداء مهامه على درجة عالية من الكفاءة والتميز، ومواجهة المخاطر كافة وحماية الأرواح والمنشآت خلال الكوارث والأزمات الإنسانية أو الطبيعية لا قدر الله.

ورفع العمرو في الذكرى الخامسة للبيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – باسمه ونيابة عن منسوبي الدفاع المدني التهنئة, داعياً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الحكيمة، ويمتعها بموفور الصحة والعافية، وأن يسددها لقيادة مسيرة الوطن نحو المزيد من البناء والتطوير والنهوض بالمملكة وشعبها.