الربيعة: المملكة تسير بخطوات واثقة في مسيرة التنمية والتطوير

الرياض : واس

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن الذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – مناسبة عزيزة على نفوسنا لهذا القائد الذي يسعى بلا كلل ولا ملل لرفعة بلاده وإعلاء راية الوطن وخدمة شعبه وتحقيق تطلعات شعوب الأمتين العربية والإسلامية.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية:” إن المملكة تسير بخطوات واثقة في مسيرة التنمية والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله-، وتعد رؤية المملكة الطموحة 2030 دليلًا على حكمة القيادة لما تضمنته من أهداف إستراتيجية وبرامج تحظى بمتابعة من سمو ولي العهد – حفظه الله -” .

وأضاف أن المملكة شهدت خلال السنوات الخامسة الماضية نقلة نوعية وثورة حضارية هائلة في جميع المجالات جعلتها تواكب التطورات في الدول المتقدمة، مثل تنويع مصادر الدخل وتنشيط القطاع السياحي وتمكين المرأة، فضلا عن دعم العمل الإنساني والإغاثي والتطوعي توج بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في 13 / مايو / 2015 م ليكون الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية في الخارج .

وفي ختام تصريحه رفع معاليه بهذه المناسبة الغالية التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – داعيًا المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحفظها من كل مكروه، وأن يطيل عمر خادم الحرمين الشريفين على طاعته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرًا.