اعتماد السودان رئيساً لمعاهدة حظر الألغام للعام 2020

الخرطوم : واس

وافق اجتماع المراجعة الرابع للدول الأطراف في اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المنعقد حاليًا بالعاصمة النرويجية أوسلو ، بمشاركة 164 دولة على رئاسة السودان لأعمال الإتفاقية للعام 2020 م.

وقال المدير العام للمركز القومي لمكافحة الألغام بالسودان العميد الركن عامر عبد الصادق أبوزيد إن إجماع الدول الأعضاء في اتفاقية “اتوا” وافقو على اعتماد ترشيح السودان للاجتماع الثامن عشر للدول الأعضاء، نظير التقدم والنجاح الذي أحرزه السودان من خلال إعلان مناطق شرق السودان خالية من الألغام.