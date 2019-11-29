وفاة شخص في انهيار منزل بشرائع مكة

مكة المكرمة : البلاد

باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وقوع حادث انهيار منزل بحي الشرائع في مكة مكون من دورين.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أنه ورد بلاغ عن وقوع حادث انهيار الواجهة الأمامية والجانبية للدور الأول من منزل مكون من دورين ناجم عن حدوث اشتعال لحظي لسحابة غاز نتيجة تشبع كامل المحيط الداخلي بغاز البيوتان (غاز الطبخ).

وبين أنه نجم عن الحادث وفاة شخص كان بداخل المنزل وتضرر مبنى مجاور بأضرار بسيطة و/ ٣ / سيارات كانت متوقفة أمام المبنى موقع الحادث، مشيراً إلى أن فريق التحقيق بالإدارة باشر استكمال إجراءات التحقيق بالتعاون مع المختصين.