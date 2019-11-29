الرياضة

ليفربول يفقتد جهود لاعبه في فترة حرجة من الموسم..

نجم ليفربول يغيب “شهر ونصف” عن الملاعب بداعي الإصابة

محمد ابو الوفاaccess_time2 / ربيع الآخر / 1441 هـ      29 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول

قالت وسائل إعلام إن متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، فابينيو، مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر ونصف.

وبحسب ما أورده صحفي “الديلي ميل”، دومينيك كينج، فإن اللاعب البرازيلي قد سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع.

وتعرض فابينيو إلى إصابة خلال مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

واضطر مدرب الريدز، يورجن كلوب، إلى إخراج لاعبه وإشراك زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم في منتصف الشوط الأول.

وأضاف كينج أن اللاعب مهدد بالغياب عن 10 مباريات للفريق، وسيفتقد المشاركة خلال مجريات أحداث شهر ديسمبر بالكامل.

أبرز تلك المباريات: الديربي ضد إيفرتون- الجولة الأخيرة والمصيرية من دوري الأبطال ضد سالزبورج- ليستر سيتي – توتنهام.

ويعتد فابينيو أحد القطع الهامة في تشكيلة المدرب كلوب إذ يعول عليه في مركز وسط الملعب الدفاعي.

ولا تتضمن قائمة الفريق لاعبًا قادرًا على ملء فراغ فابينيو وهو ما سيضع كلوب في ورطة حقيقة خلال روزمانة مباريات ديسمبر.

جدير بالذكر أن النادي السكاوزري سيخوض 9 مباريات خلال شهر ديسمبر فقط بمعدل مباراة كل 3 أيام بالتقريب.

ويحتل ليفربول صدارة لائحة أندية الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 13 جولة، ويلاحقه ليستر سيتي بـ 29 ثم مانشستر سيتي ثالثًا بـ 28 نقطة.

محمد ابو الوفا

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