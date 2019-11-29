نجم ليفربول يغيب “شهر ونصف” عن الملاعب بداعي الإصابة

ليفربول يفقتد جهود لاعبه في فترة حرجة من الموسم..

قالت وسائل إعلام إن متوسط ميدان فريق ليفربول الإنجليزي، فابينيو، مهدد بالغياب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر ونصف.

وبحسب ما أورده صحفي “الديلي ميل”، دومينيك كينج، فإن اللاعب البرازيلي قد سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع.

Liverpool concerned that Fabinho could be missing for the whole of December with his ankle issue, which could be as many as 10 games. Scan results will determine more but fears of a 4-6 week lay-off. — Dominic King (@DominicKing_DM) November 28, 2019

وتعرض فابينيو إلى إصابة خلال مباراة ليفربول ونابولي الأربعاء الماضي بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بالتعادل 1-1.

واضطر مدرب الريدز، يورجن كلوب، إلى إخراج لاعبه وإشراك زميله الهولندي جورجينيو فينالدوم في منتصف الشوط الأول.

وأضاف كينج أن اللاعب مهدد بالغياب عن 10 مباريات للفريق، وسيفتقد المشاركة خلال مجريات أحداث شهر ديسمبر بالكامل.

أبرز تلك المباريات: الديربي ضد إيفرتون- الجولة الأخيرة والمصيرية من دوري الأبطال ضد سالزبورج- ليستر سيتي – توتنهام.

ويعتد فابينيو أحد القطع الهامة في تشكيلة المدرب كلوب إذ يعول عليه في مركز وسط الملعب الدفاعي.

ولا تتضمن قائمة الفريق لاعبًا قادرًا على ملء فراغ فابينيو وهو ما سيضع كلوب في ورطة حقيقة خلال روزمانة مباريات ديسمبر.

جدير بالذكر أن النادي السكاوزري سيخوض 9 مباريات خلال شهر ديسمبر فقط بمعدل مباراة كل 3 أيام بالتقريب.

ويحتل ليفربول صدارة لائحة أندية الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 13 جولة، ويلاحقه ليستر سيتي بـ 29 ثم مانشستر سيتي ثالثًا بـ 28 نقطة.