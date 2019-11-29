كوريا الشمالية تختبر صواريخ عملاقة متعددة الفوهات

البلاد : وكالات

أعلنت كوريا الشمالية ، اليوم الجمعة، أنها نجحت في اختبار نظام إطلاق منظومة صواريخ عملاقة متعددة الفوهات.

وجرت التجربة، أمس الخميس، بحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن “أكاديمية علوم الدفاع أجرت تدريبات للفحص النهائي لقابلية الاستخدام الفعلي لقاذفة الصواريخ للقتال”. وأضافت أن كيم أعرب عن “رضاه الكبير عن نتائج الاختبار”.

وقالت الوكالة “استهدفت التجربة اختبار منظومة إطلاق الصواريخ العملاقة المتعددة الفوهات وأثبتت التفوق العسكري والفني لمنظومة الأسلحة تلك وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها”.

وذكرت الوكالة، في تقريرها الذي أوردته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، أن هذا الاختبار أثبت التفوق العسكري والفني لنظام الأسلحة وموثوقيته القوية.

وقالت إن “قادة الجيش الشمالي أعربوا عن امتنانهم للزعيم الذي رأى أن الكثير من الأسلحة والمعدات ذات الأداء القوي تم تطويرها هذا العام من أجل التعزيز العسكري والتقني للجيش الشعبي الكوري”.

جاء اختبار إطلاق الصاروخين مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته بيونج يانج بنهاية العام الحالي للولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية المتعثرة.

كما تزامن الإطلاق مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة وقبل يوم من الذكرى الثانية لاختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول للولايات المتحدة.